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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da fabrika yangını

İstanbul’da fabrika yangını

- Olay yerinden detaylar - Söndürme çalışmasından detay - İtfaiye erlerinden detay - Büyükçekmece’de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada yangın çıktıİSTANBUL (AA) – Büyükçekmece’de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan bin 500 metrekarelik alana sahip 4 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine Beylikdüzü, Beykent, Kocasinan, Bakırköy, Bağcılar, Şişli, Bayrampaşa, Başakşehir itfaiyesi ile çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen ekipler, yangın sırasında binanın çatı katına çıkan ve burada mahsur kalan 20 işçiyi kurtardı. İşçilerden 4’ü ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin, plastik ve tekstil ürünlerinin üretildiği fabrikada çıkan yangına müdahalesi sürüyor.

Kırköy İlk Müdahale Çatı Katı Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

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