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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da etkili olan yağış vatandaşa zor anlar yaşattı İzle

İstanbul’da etkili olan yağış vatandaşa zor anlar yaşattı İzle

Taksim Meydanı’ndan detay

Sağanak Yağış Akalan 

-Saçaklara saklanan vatandaşlar
-İstanbul Boğazı’ndan detay
-Çamur nedeniyle kahverengiye dönen boğaz
-Yağıştan gözükmeyen gemiler
-Genel detaylar

( İSTANBUL )-Etkili olan sağanak nedeniyle İstanbul Boğazı'na çamur aktı- Taksim’de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı İSTANBUL

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Etkili olan sağanak nedeniyle İstanbul Boğazı’na çamur aktığı da görüldü.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Taksim Meydanı’ndan geçen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar işyerlerine ait saçakların altında yağmurun etkisini azaltmasını bekledi. Kimi vatandaşların ise gidecekleri yerlere yağmur altında koşarak gittikleri görüldü.
Bunun yanı sıra sağanak nedeniyle derelerden İstanbul Boğazı’na çamur aktı. Yağmurla gelen çamur İstanbul Boğazı’nın rengini kahverengiye çevirdi. İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışın gün boyu etkisini sürdüreceği öğrenildi.
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