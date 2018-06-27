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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış zor anlar yaşattı

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış zor anlar yaşattı

Vatandaşların duraklara ve köprü altına sığınması

Akalan Üst Geçit Şiddetli Yağış Sığınma Yağan 

-Yağmurun genel görüntüsü
-Taksim'den yağmur manzaraları
-Oluşan trafik
-Detaylar

( İSTANBUL )- Sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış trafiği olumsuz etkiledi İSTANBUL

- Meteorolojinin yaptığı uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağış İstanbul’da etkisini göstermeye başladı.
Sabah saatlerinde yağan yağmur trafiği olumsuz etkilerken, yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar otobüs duraklarına ve üst geçit köprülerinin altına sığındı. İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış ve dolu uyarılarının ardından beklenen yağış sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.
İstanbul genelinde aniden bastıran yağmur trafikte yoğunluğa yol açarken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve üst geçit köprülerinin altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.Tedbirli bazı vatandaşların ise yağmurdan yanlarında taşıdıkları şemsiyelerle korundukları görüldü.
Taksim, Küçükçekmece, Cevizlibağ ve Şirinevler'de vatandaşların ve sürücülerin şiddetli yağış nedeniyle yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı. Yağmur, aralıklarla yer yer etkisini göstermeye devam ediyor. (EK-HB-
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