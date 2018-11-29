İstanbul’da etkili olan fırtına uçaklara zor anlar yaşattı...Uçaklar inişe geçtiği anlarda beşik gibi böyle sallandı

-Uçakların sallanması

-Uçakların inişi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli fırtına nedeniyle uçaklar inişe geçtiği esnada zor anlar yaşadı. Rüzgarın etkisiyle beşik gibi sallanan uçakların görüntüsü kameralar tarafından görüntülendi. İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran rüzgar ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Etkili olan rüzgar nedeniyle Atatürk Havalimanı’na iniş yapan uçaklar da zor anlar yaşadı. İniş için alçalan uçaklar rüzgarın etkisiyle adeta beşik gibi sallandı. Yaşanan bu anlar ise kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.Görüntülerde uçaklar fırtına nedeniyle beşik gibi sallanıyor.

