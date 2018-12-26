İstanbul’da eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi

-Kar kütlesinin gelmesinden görüntü

-Bir yanı güneşli bir yanı karlı olan şehrin görüntüsü



( İSTANBUL ) - (Özel Haber)- Bir tarafta güneş açarken, bir tarafta kar yağışı şehrin bir bölümünü etkisi altına aldı İSTANBUL



- İstanbul’da yer yer etkili olan kar yağışı güneşin gözükmesiyle eşsiz manzaralar meydana getirdi. Bir kısmı güneşli bir kısmı yoğun kar yağışı olan İstanbul’un havadan çekilen görüntüsü kendine hayran bıraktı. İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini göstermeye başlamıştı. Yer yer yoğun kar yağışı görülen İstanbul’da güneşin bulutların arasından belirmesiyle eşsiz manzaralar oluştu. Bir yandan kar yağarken bir yandan güneşin bulutların arasından yeryüzüne vuran ışık kartpostallık görüntüler oluşturdu. Havadan çekilen görüntülerde şehrin bir yanında yoğun kar yağışı olurken bir yanında ise güneş açtığı görülüyor. Ardından kar yağışının yoğun bir şekilde etkisinin arttırdığı ve gökdelenleri sardığı görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla kar yağışı görüleceği bildirmişti. (AFS-EY

