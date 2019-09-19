Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da düğün konvoyunda şoke eden görüntüler kamerada İzle

İstanbul’da düğün konvoyunda şoke eden görüntüler kamerada İzle

Gelin arabasının çıkması

Sosyal Medya Düğün Konvoyu Kamera Irak Lüks Otomobil 

-Polis sirenlerini çalması
-Havaya ateş açılması
-Meşalelerle dumana boğmaları
-Korna ve abartı egzozlar gürültü yapmaları
-Yolu trafiğe kesip araçtan inmeleri
-Karayolunda ve altgeçitte ateş açmaları
-Grup halinde yavaş hızda seyretmeleri
-Karayolunda oluşan trafik

( İSTANBUL -ÖZEL)- Lüks otomobilli magandalar E-5 karayolunda tabancalarla ateş açtı- Meşaleler yakarak trafiği kesen şahıslar abartı egzozla ve sirenle gürültü çıkarttı İSTANBUL

- İstanbul E-5 karayolu Sefaköy mevkisindeki bir düğün konvoyunda şoke eden görüntüler kaydedildi. Konvoy halinde trafiğe çıkan lüks otomobilli magandalar, karayolunda ve alt geçitlerde tabancalarla ateş açtı. Bununla da yetinmeyen magandalar, meşaleler yakarak ortalığı dumana boğarken Florya’da ise trafiği keserek abartı egzozla ve polis sireniyle gürültü çıkarttı. O anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.İstanbul’da geçtiğimiz Pazar günü saat 15.30 sıralarında düğün için toplanan otomobilli bir grup maganda, damat arkadaşlarıyla Sefaköy’e giderek gelini aldı. Burada bir süre bekleyen magandalardan biri, eline aldığı tabanca ile binaların arasında güpegündüz havaya defalarca ateş açtı. Ardından grup, salona gitmek üzere konvoy halinde E-5 karayoluna bağlandı.Trafiği kesip abartı egzozla gürültü çıkarttılarGelin arabası olan cipin sürücüsü, araca bağlı olan polis sirenini açarak yolda seyrederken, magandalardan biri karayolunda meşale yakarak ortalığı dumana boğdu. Florya mevkisinde gelindiği esnada ise aracını durduran sürücünün yanındaki inerek yola trafiğe kesti. Trafikte yapmadıklarını bırakmayan magandalar, araçlarında takılan olan abartı egzozlarla trafiğin adeta altını üstüne getirdi.Karayolunda tabancalarla ateş açtılarBunlarla da yetinmeyen magandalardan biri, konvoy halinde karayolunda seyrettikleri esnada tabanca ile güpegündüz defalarca ateş açtı. Alt geçide girdikleri sırada da ateş eden magandalar, trafik birbirine kattı. Dörtlü sinyalleri yakarak yavaş bir hızda seyreden grup, karayolunda uzun araç kuyruklarının da oluşmasına neden oldu. Magandalar o anları kaydedip ve kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mega kentte adeta terör estiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı