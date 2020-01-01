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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da dolu etkisini gösterdi

İstanbul’da dolu etkisini gösterdi

Dolu yağışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kamera Dolu Yağışı Cep Telefonu Yeni Yıl 


- İstanbul’un bazı noktalarında yeni yılın ilk gününde dolu yağışı etkisini gösterdi. Ataşehir’de de etkili olan dolu yağışı cep telefonu kamerasınca kaydedildi. İstanbul’da yeni yılın ilk gününde bazı ilçelerde dolu yağışı etkisini gösterdi. Ataşehir ve çevresinde de etkili olan dolu yağışı nedeniyle sokaktaki vatandaşlar şapkalarını takarak yürümek zorunda kaldı. Dolu yağışı nedeniyle otomobillerin üzerinin dolu taneleriyle kaplandığı görüldü.
Kısa süre etkili olan dolu yağışı cep telefonu kamerasınca kaydedildi. (MB-CGK-
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