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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da dolandırıcılık şebekesine operasyon: 12 tutuklu

İstanbul'da dolandırıcılık şebekesine operasyon: 12 tutuklu

şüphelilerin görüntüsü

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-detaylar

( İSTANBUL ) -- Milyonlarca dolarlık vurgun yapmışlar İSTANBUL

- İstanbul'da kendilerine iş adamı süsü vererek internet üzerinden mal satmak isteyen kişileri dolandıran 13 kişilik şebekeye operasyon düzenlendi.
Milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, polise başvuran işadamları internet üzerinden mal satmaya çalışırken dolandırıldıklarını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdurlar poliste verdikleri ifadelerinde şüphelilerin kendilerini işadamı olarak tanıttıklarını ve önce bir kaç kez alışveriş yaptıklarını söyledi.

Mağdurlar ifadelerinin devamında şüphelilerin, alışveriş yapıp güven sağladıktan sonra yüklü miktardaki son alışverişlerinde kendilerine sahte EFT belgesi gönderdiklerini belirtti.
EFT belgesine inanarak malları teslim ettiklerini belirten mağdurlar banka hesaplarını kontrol ettiklerinde dolandırıldıklarını anladıklarını ifade etti.
Gelen şikayetler üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmada şüphelilerin İstanbul'un Tuzla, Ataşehir, Maltepe, Pendik Sultanbeyli ilçelerinde ve Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Nevşehir illerinde 20 kişiyi aynı yöntemle dolandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirleyen polis ekipleri 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında çete lideri Erol B.(49)'un bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise, jeneratörler, oto lastikleri, motosiklet ve oto yedek parçaları ele geçirildi. Operasyonun devamında ekipler şüphelilerden çalıntı mal aldıkları tespit edilen 7 kişi daha göz altına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, Nitelikli nakliye dolandırıcılığı suçlarından adliyeye sevk edildi. Aralarında çete lideri Erol B.'nin de bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan çalıntı mal almak suçundan haklarında işlem yapılan 7 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. (ÖY-
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