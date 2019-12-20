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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da DHKP-C operasyonu: Biri 'yeşil' listede aranan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul’da DHKP-C operasyonu: Biri 'yeşil' listede aranan 2 şüpheli yakalandı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Akalan Hapis Cezası Terör Örgütü Teröristler Gori 


- İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik düzenlenen operasyonda, aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan Oya Aslan ile örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen Yüksel Doğan’ın yakalandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, DHKP-C’ye yönelik yeni bir operasyon düzenledi.
Örgütün avukat yapılanmasına dönük operasyonda, Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Oya Aslan ile örgüt üyeliğinden 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yüksel Doğan’ın akşam saatlerinde İstanbul’da yakalandığı belirtildi. Yakalanan Oya Aslan’ın, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘Aranan teröristler listesi’nde "yeşil" kategoride yer aldığı öğrenildi.
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