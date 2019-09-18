Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da devlet ormanlarına yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandı

İstanbul’da devlet ormanlarına yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandı

Yapıların boşaltılması

Kaçak Kaçak Yapı Orman Arazisi Yıkım Çalışmaları 

-Ekipler
-Bir kişinin bayılması
-Yükün
-Detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul’da uydu görüntüleriyle tespit edilen devlet ormanlarına yapılan kaçak yapılar yıkılmaya başlandı. Ümraniye Hekimbaşı’nda orman arazisine yapılan kaçak yapıların yıkım işlemi başladı.
İstanbul’da devlet ormanına yapılan kaçak yapıların yıkımı başladı.
Ümraniye Hekimbaşı’nda orman arazisine yapılan kaçak yapılar bu sabah yıkılmaya başladı.
Kaçak yapılardaki eşyalar boşaltıldı. Ardından yıkım çalışmaları başladı.
(MB-EY
İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Hatayda 25 Noktada Orman Yangını Başladı!Hatayda 25 Noktada Orman Yangını Başladı!
Kocasını Sevgilisine Bıçaklattı, Cesedini Yaktı, 13 Yıl Maaşını YediKocasını Sevgilisine Bıçaklattı, Cesedini Yaktı, 13 Yıl Maaşını Yedi
Avcılar’da Güpegündüz Silahlı Kavga KameradaAvcılar’da Güpegündüz Silahlı Kavga Kamerada
Ankarada Feci Kaza: 3 Ölü, 3 YaralıAnkarada Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı
Fuhuş Yapılan Evlerin Etrafına Gözcü Koyup Komisyon VermişlerFuhuş Yapılan Evlerin Etrafına Gözcü Koyup Komisyon Vermişler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı