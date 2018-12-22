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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul'da dev sahte para operasyonu

İstanbul'da dev sahte para operasyonu

Polis kamerası

Polis Kamera Gizli Bölme Suç Örgütü Polis Ekipleri 

-Gizli bölmede dolarların bulunması
-Detaylar

( İSTANBUL )- Polis gizli bölmelere yerleştirilmiş yüklü miktarda sahte dolar ele geçirdi İSTANBUL

- İstanbul'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen dev sahte para operasyonu saniye saniye kaydedildi. Polis gizli bölmelere yerleştirilmiş yüklü miktarda sahte dolar ele geçirirken, araçların bagajında av tüfeği buldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ekipleri önceki sabah saatlerinde sahte para bastıkları tespit edilen bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda sahte para ele geçirildi. Polis kamerasıyla da saniye saniye kaydedilen görüntülerde, ekipler gizli bölmelere yerleştirilmiş çok sayıda sahte dolar ele geçirdi. Öte yandan şüphelilerin araçlarının bagajında yapılan aramada av tüfeği ele geçirildi. (SK-EY
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