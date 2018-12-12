Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da dev asayiş operasyonu...Koçbaşıyla kapısını kırdıkları eve giren polis böyle arama yaptı

İstanbul’da dev asayiş operasyonu...Koçbaşıyla kapısını kırdıkları eve giren polis böyle arama yaptı

Operasyon anı

Uyuşturucu Madde Güvenlik Kamerası Güvenlik Önlemi Şüpheli Araç Polis Ekipleri 

-Koçbaşıyla kapının kırılması
-İçeriye girilmesi ve çatıya bakılması
-Dairenin kapısını kırılması
-Evde arama yapılması
-Köpekle arama yapılması
-Samanlığa bakılması
-Bina girişindeki güvenlik kamerası
-Çevrede alınan önlemler
-Şüpheli araçların durdurulması
-Vatandaşlara GBT yapılması
-Röportaj

( İSTANBUL -ÖZEL)- Şişli’de polis ekipleri asayiş operasyonu düzenledi- Samanlıkta uyuşturucu madde arandı İSTANBUL

- Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde çok sayıda polisle asayiş operasyonu düzenledi.
Nefes kesen operasyonda koçbaşıyla kapısını kırdıkları eve giren polis, narkotik köpeği “Night” ile evi didik didik aradı. Operasyon anı ise aksiyon kamerasına yansıdı. Şişli Kuştepe’de yapılan uygulama ve operasyonlarla asayiş olaylarının azalmasında büyük rol oynayan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün semtte dev bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Semtteki birkaç adreste uyuşturucu madde satıldığı ve depolandığı ihbarını alan polis, fiziki takiplerin ardından harekete geçti. Konvoy halinde saat 15.00 sıralarında semte giren polis, önceden belirlenen bir binanın kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi. Koçbaşıyla kapı kırıldı, samanda uyuşturucu arandı Nefes kesen operasyonda dairenin de kapısını kıran polis, silahını çekerek şüpheli şahıslara baktı. Ardından da evin her odası didik didik arandı. Aramaların ardından “Night” isimli narkotik köpeğiyle de detaylı arama gerçekleştirildi.
Çatıya da çıkan ekipler, samanların arasında uyuşturucu madde aradı. Baskın yapılan evin girişindeki güvenlik kamerası ise dikkat çekti. Öte yandan operasyona ilçe ekiplerinin yanı sıra Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ile motorize unsurlar da destek verdi. “Sizin sayenizde uyuşturucuyu bıraktım” Operasyon esnasında ise polis ekipleri semtin cadde ve sokaklarında şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Vatandaşların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını da yapan ekipler, semti kıskaca alarak otomatik silahlarla çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan çalışmaları gözlemleyen semtteki bir genç ise, “Sizin sayenizde uyuşturucuyu bıraktım. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, daima sizin hizmetiniz kabul olsun. İnşallah uyuşturucuların hepsini yakalayıp bitirirsiniz de kimse bunu kullanmaz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı