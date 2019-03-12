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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da deprem toplanma alanları

İstanbul’da deprem toplanma alanları "depreme hazır değil"

1999 Marmara depreminin üstünden geçen 20 yıla karşın hala İstanbul'un depreme hazır olup olmadığı tartışılıyor. Deprem toplanma alanları konusunda farklı veri ve görüşler hakim. Yerel seçimler öncesi bu sorunun yeterince öne çıkmadığı görülüyor. DW Türkçe ekibi olarak toplanma alanlarını yerinde inceledik ve sorduk. Uzmanlar ve kent sakinlerine göre deprem gözardı ediliyor.

Deprem 

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