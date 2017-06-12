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12 Haziran 2017 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul'da deprem böyle hissedildi

İstanbul'da deprem böyle hissedildi

Ege'de 6,2'lik deprem İstanbul'da da hissedildi. Dünya Ticaret Merkezi'nin 17. katında yaşanan panik ve jaluzilerin sallanması saniye saniye kamerala yansıdı.

Dünya Ticaret Merkezi Deprem 


Ege'de 6,2'lik depremle birlikte İstanbul'da da büyük panik yaşandı. Özellikle plazalarda büyük panik yaşandı. Cep telefonu görüntülerinde çalışanlar ' Deprem oluyor ' derken, bu sırada jaluzilerin sallandığı görülüyor.
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