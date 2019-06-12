İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli



- İstanbul Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını etkiledi. Boğaz çift yönlü gemi geçiş trafiğine kapatılırken, şehir hatları birçok seferini iptal etti. İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Yoğun sis nedeniyle, şehir hatlarının bazı vapur seferleri de iptal edildi. Şehir Hatları A.Ş'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Beşiktaş-Adalar, Kabataş-Eminönü-Adalar, Bostancı-Karaköy, Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Eminönü seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır" denildi.

