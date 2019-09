İstanbul’da dehşete düşüren “makas” terörü kamerada İzle

-Yolda zikzaklar çizmesi

( İSTANBUL -ÖZEL)- Mega kentin çeşitli noktalarında otomobilli magandalar trafiği tehlikeye düşürdü- Lüks otomobilli maganda 200 kilometre hızda “makas” attı İSTANBUL



- İstanbul’un çeşitli noktalarında otomobilleriyle sahneye çıkan magandalar yine trafikte terör estirdi. Şile Otoyolu’nda otomobille süratli seyreden bir maganda yolda “slalom” yaparken, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi ve Maslak’taki magandalar ise yaklaşık 200 kilometre hızda “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. "Can güvenliğim sıfır, yine mağdurum" diyen arkadaşı o anları sosyal medyadan paylaştı. İstanbul'un hemen hemen her noktasında gece ve gündüz demeden trafiği tehlikeye düşüren magandalara bir yenisi daha eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentin cadde ve sokaklarında trafik terörü devam ediyor. Son olarak Şile Otoyolu Çekmeköy mevkisinde otomobilli bir maganda, seyrettiği esnada bir anda “slalom” yapmaya başladı.

Dakikalarca bu şekilde zikzaklar çizerek giden maganda bir süre sonra araçlara “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Aracı arkadan takip eden arkadaşları ise o anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınladı. “Can güvenliğim sıfır, yine mağdurum” TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi ve Harp Akademileri Tüneli’nde yaşanan diğer bir olayda ise, lüks otomobilli bir maganda 120 kilometre hız sınırı olan otoyolda, yaklaşık 200 kilometre hıza ulaştı. Bu şekilde seyreden maganda bir süre sonra araçların arasında “makas” atmaya başladı.

Maganda birkaç kez bu şekilde trafiği tehlikeye düşürürken, Maslak Büyükdere Caddesi üzerindeki bir başka maganda ise yanındaki arkadaşının, “buradan geçer” demesi üzerine bir araca makas attı. Can güvenliğinin olmadığını söyleyen kişi o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.