İstanbul'da dehşet

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( İSTANBUL - OLAY YERİ)- Gözü dönüş adam önce eşini bıçakladı, sonra kızgın yağ döktü İSTANBUL



- İstanbul'da cezaevinden izinle çıktıktan sonra geri dönmeyip firari olarak aranan bir zanlı, birlikte yaşadığı kadını önce bıçakladı, ardından kızgın yağ ile yaktı. Vücudunun büyük bölümü yanan kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.Olay, geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Yeşiltepe Sokak’da bulunan bir apartmanda yaşandı. 31 yaşındaki Kübra Tayfur dini nikahla evlendiği Ersin Ülker ile 6 yıl birlikte yaşadı. 5 ve 3 yaşlarında iki çocukları olan çift, 1,5 yıl önce ayrıldı. 38 yaşındaki Ersin Ülker, bu sırada hırsızlık suçundan cezaevine girdi. Tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkan Ersin Ülker, geri dönmemesi üzerine firari olarak aranmaya başlandı. Ülker firari olarak arandığı sırada genç kadının iş yerine gitti. İddiaya göre genç kadın, eski eşinin barışma teklifine olumsuz yanıt verdi.Balkondan gizlice girdiTartışma yaşanması üzerine gen kadının iş yerinden ayrılan Ersin Ülker, ertesi gün erkenden 2 çocuğunun annesi kadının yaşadığı eve balkonundan gizlice girdi. Daha sonra mutfağa giderek burada bulunan çaydanlıkta yağı ısıtan gözü dönmüş adam daha sonra eşinin uyuduğu odaya gelerek, kadını önce bacağından bıçakladı, ardından kafasından aşağı kızgın yağ döktü. Kadının çantasında bulunan bir miktar parayı da çaldığı öne sürülen saldırgan kaçtı. 28 yaşındaki genç kadının kolları, yüzü ve göğsü dökülen yağ ile yandı. Yaralı kadın, can havliyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kübra Tayfur olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun büyük bölümü yanan Tayfur'un tedavisi sürerken, bileğinin kesilme riski olduğu öğrenildi.Olay sonrası polis tarafından kullandığı bıçakla birlikte yakalanan Ersin Ülker ise tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

