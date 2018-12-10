İstanbul’da define avcıları suçüstü yakalandı: 4 gözaltı

-Jeneratörden görnütü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Başakşehir’de, antik yerleşim alanında izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında antik yerleşim alanlarıyla sit alanlarının defineciler tarafından kaçak kazı yapılarak tahrip edilmesinin önüne geçilmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesinde antik çağlardan kalma mağara ve mezarda izinsiz kazı yapıldığı ihbarı alan Kaçakçılık Polisi, 7 Aralık Cuma gece saat 23:00 sıralarında söz konusu bölgeyi kuşatarak baskın düzenledi.

Antik dönemden kalma mağara ve mezar odası olarak değerlendirilen yerden ışık sızdığını gören emniyet güçleri, içerden kazma, jeneratör seslerinin gelmesi üzerine yapılan suçüstü operasyonda N.B., O.K., E.T. ve E.M. isimli define avcılarını yakalayarak gözaltına aldı. Sit alanında yapılan aramalarda; 1 jeneratör, 1 dalgıç pompa ve 15 metre su tahliye hortumu, 1 hilti ve 5 hilti ucu, kazma, kürek, tırmık, 20 metre uzunluğunda prizli elektrik kablosu, 20 metre uzunluğunda ucunda ampul bulunan elektrik kablosu, ayaksız vantilatör, lokma anahtar, pençe, 3 adet tornavida ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 defineci, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

