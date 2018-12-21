Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'da DEAŞ’a operasyon: Yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı Haberi

İstanbul'da DEAŞ’a operasyon: Yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı Haberi

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Savaşçı Çatışma Akalan Propaganda Terör Örgütü 


- İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonlarda eylem hazırlığında oldukları belirtilen yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı. Alınan bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ yanlısı faaliyetlerde bulunup örgüt adına eylem tasarladıkları tespit edilen yabancı uyruklu bazı hücre üyelerini tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından bu sabaha karşı Zeytinburnu, Fatih, Başakşehir, Esenler, Sarıyer, Küçükçekmece, Esenyurt, Sultangazi ve Pendik’te 10 farklı adrese baskın düzenleyen terör polisi, 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.Yakalanan yabancı terörist savaşçıların, çatışmalı bölgelere gidip döndükleri ve ülke genelinde bu örgütle teması olan DEAŞ yanlılarıyla bağlantı kurup eylem hazırlığında oldukları ileri sürüldü.Gözaltına alınan zanlıların kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve propagandaların bulunduğu dijital malzemeler ele geçirildi. Yakalanan 8 şüphelinin sorgusunun devam ettiği, örgütün diğer uzantılarına yönelik zincirleme operasyonların sürdüğü bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı