İstanbul’da çocuklu kadın kapkaççıyı vatandaşlar yakaladı

-Yaka paça getirilmesi

-Çaldığı çanta

-Kadının bağırışları ve vatandaşların tepkisi

-Yumruk ve tokat atılması

-Kadına çantasının teslim edilmesi

-Kadının paraları sayması

-Yaşanan arbede

-Vatandaşların ifadeleri

-Şüphelilerin bıraktığı araç

-Polis ekipleri

-Genel ve Detay



( İSTANBUL -ÖZEL)- Fatih’te Tunuslu bir kadının çantasını kapkaç yapan zanlılardan birini vatandaşlar yakaladı- Kapkaççı kadına vatandaşlar yumruk atarken, mağdur kadın ise tepki gösterdi İSTANBUL



- Fatih’te bankadan yaklaşık 8 bin dolar çeken Tunus uyruklu kadını otomobil ile takip eden biri çocuklu kadın 4 kişi, Tunus'lu kadının çantasını çalmaya çalıştı. 20 metre yerde sürükledikleri turistin çantasını alan zanlılar trafiğe takılınca araçtan inerek kaçmaya çalıştı. Yardıma koşan vatandaşlar, yanında çocuk bulunan şüpheliyi yakaladı. Yakalanan kadın, kapkaç yaptıkları turiste kendisini affetmesi için yalvardı. Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında Fatih Zeyrek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Tunus uyruklu bir kadın bankaya girerek yaklaşık 8 bin dolar çekerek çantasına koydu. İşlemlerinin ardından bankadan çıkarak kızıyla beraber evine doğru giden kadını gözüne kestiren 1’i kadın 4 şüpheli otomobil ile peşine takıldı. Kadını bir süre takip eden şüpheliler sokağa geldiğinde, aracın içinden kolundaki para dolu çantayı kapkaç yaptı. Kadının yaklaşık 20 metre sürüklenmesi sonrasında şüpheliler hızla kaçarken, vatandaşlar da aracın peşinden koşmaya başladı.

O esnada ise şüphelilerden 3’ü kaçtıkları otomobile ile trafiğe takılınca araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı.

Şüpheliler kaçarken para dolu çantayı ise çocuklu kadın şüpheliye verip izlerini kaybettirdi. Kaçmaya çalışırken yaka paça yakalandı Kadın çantayı almasının ardından koşarak kaçmaya çalıştı ancak aracın peşinde olan vatandaşlar kadını kıskıvrak yakaladı. Hem çantayı kurtaran hem de kadını yakalayan vatandaşlar kadının yaka paça sokağa götürdü. Burada şüpheli kadın çığlık atarak vatandaşların elinden kurtulmaya çalıştığı esnada bir vatandaştan da yumruk yedi. Kendisini tutan vatandaşların ellerini öperek bırakmalarının isteyen şüpheli kadın ne yaptıysa başaramadı. Kapkaç yaptığı kadına dakikalarca yalvardı Bir süre sonra vatandaşlar tarafından Tunuslu kadının yanına getirilen şüpheli kadın yüzleştirildi. Kadının ve kızının kapkaççıyı teşhis etmesine rağmen şüphelinin kabul etmemesi üzerine ortalık daha da karıştı. O esnada bir vatandaş da kapkaççıya tokat attı. Vatandaşların araya girmesiyle adam uzaklaştırılırken, kapkaççı kadın ise ağlamaya başladı.

Para dolu çanta ise Tunuslu kadına teslim edildi. “Sen onlara hayatının şokunu yaşattın” Öte yandan olay yerine polis ekipleri beklenildiği esnada şüpheli kadın, Tunuslu kadına yaklaşarak affetmesi için özür diledi. Ancak kadın tepki göstererek uzaklaşmasını istedi. O esnada bir vatandaş, kapkaççı kadına, “Onlardan uzak dur, sen onlara hayatının şokunu yaşattın. Ya kalbi varsa, ya ölseydi” diyerek adeta ders verdi. Görüntülendiği fark eden şüpheli kadın ise arkasını dönüp oğluna sarılarak kendini gizlemeye çalıştı. Kadın gözaltına alındı, araç ise çekildi Öte yandan bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kadını çocuğuyla birlikte gözaltına aldı. Şikayetçi olan Tunuslu kadın ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yol ortasında kalan araç ise yine çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. Tüm bu yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

