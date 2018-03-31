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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da çalınan otomobil Bafra’da bulundu

İstanbul’da çalınan otomobil Bafra’da bulundu

Olay yeri ekibi ve polis ekipleri araçta inceleme yapması

( SAMSUN ) SAMSUN

Polis Polis Ekipleri Trol 


- İstanbul’dan düzkontak yapılarak çalınan otomobil Samsun’un Bafra ilçesinde bulundu. İstanbul’un Pendik ilçesinden yaklaşık 35 gün önce çalınan otomobil, Samsun’un Bafra ilçesi Altınyaprak Mahallesi Akdeniz Sokak'ta park halinde bulundu. Mahalle sakinleripolise bir haftadır park halinde şüpheli bir araç olduğu ihbarını yaptı. İhbarı değerlendiren ekipler olay yerine geldiklerinde 34 ND 5878 plakalı araçta inceleme yaptı. Araçta yapılan şasi kontrolünde sahte plakalı aracın çalıntı olduğunu tespit edildi. 35 gün önce İstanbul ‘un Pendik ilçesinden düzkontak yapılarak çalınan araç incelemenin ardından çekici ile otoparka götürüldü. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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