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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da cadde ve sokaklarda “drift” terörü kamerada İzle

İstanbul’da cadde ve sokaklarda “drift” terörü kamerada İzle

Beylikdüzü’nde sokakta drift

Sosyal Medya Kamera Irak Trafik Terörü Lüks Otomobil 

-Sancaktepe trafikte drift
-Ümraniye’de drift

( İSTANBUL - ÖZEL)- Mega kentin çeşitli ilçelerinde magandalar otomobille cadde ve sokaklarda yanlama yaptı İSTANBUL

- İstanbul’un çeşitli noktalarında otomobilli magandalar, sokak ve caddelerde dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Magandalar o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. İstanbul’da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenileri daha eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde bir maganda, otomobille sokak arasında dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Tozu dumana katan maganda, çıkarttığı sesle de çevreye rahatsızlık verdi. Ümraniye İnkılap Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde kaydedilen bir başka görüntüde ise, lüks otomobilli bir maganda güpegündüz cadde üzerinde dakikalarca yanlama yaptı. Vatandaşların şaşkına döndüğü olayda, ortalığı dumana boğdu. Kuralları hiçe saydılar Sancaktepe Sarıgazi Atatürk Caddesi üzerinde seyreden diğer bir otomobilli maganda ise trafikte araçlar seyrettiği esnada yanlama yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, şov uğruna yapmadığını bırakmadı. Ortalığı dumana boğan magandalar, kendi etrafında dönerek kuralları hiçe saydı. Magandalar o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yapan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. (DCC- ÖY-
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