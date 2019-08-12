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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul'da boş kalan yollar havadan görüntülendi Haberi

İstanbul'da boş kalan yollar havadan görüntülendi Haberi

Drone görüntüsü

Arefe Günü Trafik Yoğunluğu Aktüel 

-Boş yol trafik aktüel görüntüsü
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbulluların Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle İstanbul'da yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğunun yüzde 20’lere indiği yollar havadan görüntülendi. Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar arefe günü itibariyle İstanbul’u terk etmeye başlamıştı. Bayramın ikinci gününde, İstanbul’un ana halterleri boş kaldı. İBB'nin trafik veri sistemine göre saat 12.00 sıralarında İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 20'lere düştü..
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