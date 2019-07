İstanbul'da binlerce başıboş köpeğin adeta istila ettiği köy havadan görüntülendi İzle

-Köpeklerin görüntüsü

( İSTANBUL -ÖZEL)- Beykoz’da binlerce başıboş köpek köylülerin korkulu rüyası oldu- Köpekler koyunlara da saldırdı İSTANBUL



- Beykoz’un ormanlarına bırakılan başıboş köpekler her geçen gün artıyor. Sayılar 2 bini ulaşan köpekler köylülere saldırmaya başladı.

Koyunlara da saldırıp yaralayan binlerce köpek havadan görüntülenirken, köylüler korku içinde yaşıyor. Beykoz’un ormanlarına iddiaya göre şahıslar tarafından bırakılan başıboş köpekler Mahmutşevketpaşa Mahallesi’ sakinlerine korku dolu anlar yaşatmaya başladı.

Mahalleye inen köpeklerin bir kısmı koyunları telef ettiği ve insanlara saldırdığı iddia edildi. Binlerce başıboş köpekle her gün karşı karşıya gelen köylüler ise zor anlar yaşıyor. Mahmutşevketpaşa Mahallesi sakinleri bu duruma çözüm aranması için yetkililerden yardım bekliyor. Konuyla ilgili konuşan Mahmutşevketpaşa Muhtarı Kemal Özman, “Burada yaklaşık 2 bin başıboş köpekler var. Bunları hepsi ormanda geziyor. Belli bir kısmı aç kaldığı zaman köye iniyor. Vatandaşlar bu durumdan çok rahatsız. Buna her hangi bir çözüm bulunamadı. Ortamı görüyorsunuz. Bu hayvanlara da yazık günah. Bu köpeklere iyi bir yer yapılmasını işitiyoruz. Ve köylülerimizin da huzura kavuşmasını istiyoruz. Ormandaki köpekleri çoğu mahallemize iniyor. Vatandaşımıza, esnafımıza çok büyük sıkıntılara neden oluyor” dedi.

Öte yandan köpeklerin saldırısına uğrayan koyunların bazıları telef olurken, bazıları da yaralandı. Köyü adeta istila eden başıboş çok sayıda köpek ise havadan görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda köpeğin köyün etrafından dolaştığı görülüyor.