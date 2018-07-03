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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da beyinlerini değiştirdikleri otomobilleri parçalayarak satan zanlılar suçüstü yakalandı Haberi

İstanbul’da beyinlerini değiştirdikleri otomobilleri parçalayarak satan zanlılar suçüstü yakalandı Haberi

Çalınan ve parçalanan otomobillerden detay

Oto Tamirhanesi Akalan Kamera Harekete Geç Hırsız 

-Polis kamerasından operasyon anı
-Şüphelilerin adliyeye sevki
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da otomobillerin beyinlerini değiştirerek çalan ve parçalayarak satışını yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Pendik ve Üsküdar İlçelerinde yaşanan otomobil hırsızlığı ihbarlarının ardından harekete geçen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda otomobillerin şüpheli 2 kişi tarafından çalındığı tespit edildi. Güvenlik kamera kayıtlarından yapılan kimlik tespitlerinin ardından ekipler harekete geçti. Çalışmalar kapsamında şüphelilerin Pendik’te bulunan bir oto tamirhanesinde çaldıkları araçların şase numaralarını değiştirdikleri ve parçalayarak yedek parça çıkardıkları ortaya çıktı. Bunun üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyon sonucunda 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Oto Hırsızlığı Büro Amirliğinde ifadeleri alınan Kamil Y. ve Sedat M. isimli şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. (OY-ÖFA
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