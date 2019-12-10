İstanbul’da beton mikseri dehşeti İzle

-Cenaze namazından fotoğraflar

--Arşiv-



( İSTANBUL - ÖZEL)- Şişli’de beton mikserinin altında kalarak ölen adamın kardeşi de hayatını kaybetti- Cenaze namazına yetişmeye çalışırken kazaya kurban gitmişler İSTANBUL



- Şişli’de yolun karşısına geçecekleri esnada beton mikserinin altına kalarak ölen Hasan Danalıoğlu ile ağır yaralı kardeşi Mehmet Danalıoğlu da hayatını kaybetti. Kardeşlerin, olay günü yakın arkadaşlarının cenaze namazına yetişmeye çalışırken kazaya kurban gittikleri ortaya çıktı. Cenaze namazları kılınan kardeşler toprağa verilirken, tutuklanarak cezaevine gönderilen sürücünün ise, “Kör noktada kaldıkları için ezildiklerini görmedim, vatandaşlar bağırınca durdum” dediği öğrenildi. Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde önceki gün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Hasan Danalıoğlu(81) kardeşi Mehmet Danalıoğlu(71) ile birlikte cadde üzerinde yolun karşısına geçmek istedi. İki kardeşi, yaklaşık 20 metre geride yaya geçidini kullanmak yerine araçların arasından geçerek refüje adım atacakları esnada Vaysal Ş. idaresindeki 34 ACC 657 plakalı beton mikseri ezdi. Kaza sonucu ağır yaralı olarak ambulansla Şişli’deki özel bir hastaneye kaldırılan kardeşlerden Hasan Danalıoğlu hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alınan kardeş Mehmet Danalıoğlu da kurtarılamadı. Cenaze namazına giderken hayatlarını kaybettiler İki kardeşlerin ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu. Yaşamları boyunca beraber çalışan, gezen ve aralarının daima iyi olduğu öğrenilen kardeşlerin olay günü, hayatını kaybeden yakın arkadaşları İbrahim Caştur’un Çağlayan Yeni Camii’ndeki öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına yetişmeye çalıştıkları öğrenildi. Yakınları tarafından cenazeleri teslim alınan iki kardeş, dün öğle namazına müteakip Piyalepaşa Camii’nde kılınan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın da katıldığı cenaze namazının ardından Kulaksız Mezarlığına defnedildi. Beton mikseri sürücüsü tutuklandı Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan beton mikseri sürücüsü Vaysal Ş, polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücünün emniyette verdiği ifade de, “Yolumda ilerliyordum, kör noktada kaldıkları için ezildiklerini görmedim. Çevredeki vatandaşlar bağırınca durdum” dediği öğrenildi. (DCC-ZA-



loading...