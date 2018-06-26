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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da belediyelerden vatandaşlara dolu yağışına karşı megafonlu uyarı İzle

İstanbul'da belediyelerden vatandaşlara dolu yağışına karşı megafonlu uyarı İzle

Araçtan yapılan uyarı

Market Dolu Yağışı Şiddetli Yağış Zabıta 

-Zabıtaların esnafı gezmesi
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( İSTANBUL -ÖZEL-HD)- Doluya karşı vatandaşları megafonla uyardılar İSTANBUL

- İstanbul'da bugün beklenen dolu yağışına karşı uyarılar peş peşe geliyor. Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri sokaklarda megafonla anons yaparak, vatandaşları dolu yağışına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Meteorolojinin İstanbul'da dolu yağışının etkili olacağını açıklamasının ardından belediyeler teyakkuza geçti. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, sokakları araçlarıyla gezerek vatandaşlara dolu ve şiddetli yağış konusunda uyardı. Zabıta aracından yapılan anonslarda ,"Meteorolojik veriler göre bugün şiddetli yağış ve fırtına beklenmektedir. Gerekli tedbirlerinin alınması önemle rica olunur" denildi. Ayrıca zabıta ekipleri market ve dükkanların dışarıda bulunan tezgahların yağıştan zarar görmemesi için iç kısmı alması konusunda esnafı uyardı. Esnaf da belediyenin uyarısı için teşekkür ederek, tezgahları dükkanların iç kısmına aldı.
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