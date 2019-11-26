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26 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da beklenen yağış başladı

İstanbul'da beklenen yağış başladı

yağmurdan görüntü

Bahar Yağmurları Akalan Sonbahar 

-vatandaşların kaçması
-vatandaşların durakta yağmurdan korunması
-genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da beklenen sonbahar yağmurları başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sonbahar yağmurları başladı.
Akşam saatlerinde yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına girerek ve duraklara sığınarak korunmaya çalıştı.
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