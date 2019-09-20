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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da beklenen yağış başladı

İstanbul’da beklenen yağış başladı

Yağmurda ıslanan vatandaşlardan görüntü

Bild Akalan 

-Tentenin altına kaçan vatandaşlar
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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı.
Yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı.
Bir anda bastıran yağmurun etkisiyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Taksim Meydanı’nda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar meydanda bulunan iş yerlerindeki Tenten’in altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışın belirli aralıklarla gün boyu devam edeceğini bildirdi.
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