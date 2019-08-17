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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da beklenen sağanak yağış başladı

İstanbul’da beklenen sağanak yağış başladı

Yağıştan görüntü

Sağanak Yağış Akalan Meteoroloji Kaçış 

-Taksim Meydanı’nda manzaralar
-Şemsiyeli vatandaşlar
-Yağmurdan kaçışanlar
-Detaylar

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

- İstanbul'da, meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış başladı.
İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı.
Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.
Trafikte sürücüler yavaş ilerlerken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için iş yerlerinin saçak altlarına sığındı. Uyarıları dikkate alıp hazırlıklı olan bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle korundu.
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