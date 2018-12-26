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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı Video

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı Video

Arabaların üstündeki kardan detaylar

Bild Kar Topu Kar Yağışı 

-Kardan detaylar
-Kar topu oynayan insanlardan detaylar
-Röportaj
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı.
Çamlıca tepesinde kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla kar yağışı görüleceği bildirmi3şti. Gece saat 04.30 itibari ile kar yağışı başladı.
Hava sıcaklığı ise 0’ın altına düşmüş durumda. Çamlıca Tepesi’nde kartpostallık görüntüler Kar yağışı yüksek kesimlere etki ederken, Büyük Çamlıca Tepesi’nde kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Bazı vatandaşlar ise kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.
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