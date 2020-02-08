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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Kar yağışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Karayolları Yağan Kar Yağışı 


- Haftalardır beklenen ve İstanbul'un tepe noktalarına yağan kar, şehir merkezine yağmaya başladı.
Avrupa Yakasında akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, Anadolu yakasında gece saat 00.00'den sonra etkisini artırarak göstermeye devam etti. İstanbul beyaza bürünüyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalardır tahmin ettiği kar yağışı, merkeze yağmaya başladı.
Avrupa yakasında akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Anadolu yakasında gece saat 00.00'den itibaren yağmaya başladı.
Kısa sürede etkisini artırarak devam eden kar yağışında, belediye ve karayollarına bağlı ekipler ana arterlerde trafikte olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ederken Meteoroloji'den alınan bilgiye göre kar yağışı gün içerisinde de devam edecek.
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