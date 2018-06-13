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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da bayram trafiği başladı

İstanbul'da bayram trafiği başladı

Röportaj

Kamera Trafik Yoğunluğu Kadın Şoför Bayram Trafiği 

-Trafik yoğunluğu
-Detaylar

( İSTANBUL )- Tatilciler yola düştü, yollarda yoğun trafik oluştu İSTANBUL

- Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar trafik yoğunluğuna neden oldu. TEM Otoyolu Sultanbeyli Mevkii Ankara istikametinde oluşan yoğunluk kameralara yansıdı. Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen İstanbullular yola düşmesiyle TEM Otoyolu Sultanbeyli Mevkii Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Yoğun trafik nedeniyle araçların yavaş ilerlediği görüldü.
Erzurum'a gittiğini söyleyen bir vatandaş, iyi bayramlar dileyerek yoluna devam etti. Karabük'e gittiğini belirten bir kadın şoför, "İstanbul'dan çıkar çıkmaz bu yoğunluk. Dönsek mi devam mı etsek ona da karar veremedim" dedi.
Bayram için Giresun'a gittiğini belirten Erdoğan Karaca isimli bir vatandaş, "Biraz trafik var, Eskiden millet gece çıkıyordu. Gündüz çıktılar böyle oldu" diye konuştu.

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