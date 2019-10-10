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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu Video

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu Video

fetih suresi okunurken göüntü

Sabah Namazı 

-cemaatten görüntü
-camiden görüntü
-dua edilirken görüntü
-dua eden çocuk ve yaşlılardan görüntü
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması amacıyla, sabah namazında ülke genelindeki tüm camilerde Fetih Suresi okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Suriye’nin Kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması amacıyla, sabah namazından önce yurt genelinde tüm camilerde Fetih Suresi okundu, dualar edildi. Camilere gelen vatandaşlar ellerini semaya kaldırarak harekatın başarılı olması için dua etti.
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