İstanbul'da barajların doluluk oranı havadan görüntülendi Haberi

-Kayıkla gezmesi

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( İSTANBUL - ÖZEL)- Barajların doluluk oranı yüzde 69,18'e ulaştı- Aralık dönemi baz alındığında barajların doluluk oranı 2010 yılından bu yana en yüksek seviyede İSTANBUL



- İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 69,18'e ulaştı. Aralık dönemi baz alındığında 2010 yılından bu yana barajlardaki doluluk oranı en yüksek seviyeye ulaşırken, son durum havadan görüntülendi İstanbul'da yağışların ardından barajlarda doluluk oranı da yükseldi. Bugün itibariyle barajlarda doluluk oranı yüzde 69,18'e ulaştı. Ömerli Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 75.33 olurken, Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi oranı yüzde 84.45’lere ulaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı Aralık ayı baz alındığında 2010 yılı aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Öte yandan Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı havadan görüntülendi. Görüntülerde su kemerlerinin yarıya kadar suyla kapandığı görülürken, vatandaşların da kayıkla gezdiği görüldü . (HK-EY

