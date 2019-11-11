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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da barajların doluluk oranı alarm veriyor Haberi

İstanbul’da barajların doluluk oranı alarm veriyor Haberi

Alibeyköy Barajı drone görüntüsü

Doluluk Oranı Beyköy Aktüel 

-Alibeyköy Barajı aktüel görüntü

( İSTANBUL - ÖZEL)- İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 39’a kadar düştü- Son 6 yılın en düşük su seviyesine inen Alibeyköy Barajı havadan görüntülendi İSTANBUL

- İstanbul’da barajlarının doluluk oranı yüzde 39’a düştü. Kentin su kaynağı olarak en önemli barajlarından biri olan Alibeyköy Barajı’nda ise bu oran yüzde 33’e kadar geriledi. Alibeyköy Barajı’ndaki son durum havadan görüntülendi. İstanbul’da kurak ayların geçirilmesi nedeniyle barajlardaki su oranı azaldı. İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 39,83’e düştü. İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan olan Alibeyköy Barajı’nda önceki yıllara göre su seviyesinde önemli derecede azalma oldu. Son 6 yılın en düşük seviyesini gören, geçen yıl Kasım ayı itibariyle doluluk oranı 49,07 olarak ölçülen Alibeyköy Barajı’nda bu yıl aynı tarihte doluluk oranı yüzde 33,18’e geriledi. Yüzde 39,83’e kadar düştü İstanbul genelinde geçen yıl Kasım ayında barajların doluluk oranı yüzde 47,80 olurken, bu yıl aynı tarihte yüzde 39,83’e kadar düştü. Geçen yıl aynı dönemle doluluk oranında yüzde 8’lik bir azalma olan Alibeyköy Barajı havadan görüntülendi. İSKİ verilerine göre, İstanbul’daki barajların genel doluluk oranının 11 Kasım itibariyle yüzde 39,83 seviyesinde olduğu görüldü.
İstanbul’daki barajların son doluluk oranları ise Ömerli:36.08, Sazlıdere:39.20, Büyükçekmece:40.42, Alibeyköy: 33.18, Terkos:58.04, Darlık:46.28, Istrancalar: 37.50 şeklinde ölçüldü. (SÜ-EG-
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