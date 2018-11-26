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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi - Bakan Akar hastanede - İSTANBUL Haberi

İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi - Bakan Akar hastanede - İSTANBUL Haberi

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın hastaneye gelişi - Genel görüntüler - İstanbul Sağlık Müdürü Memişoğlu'nun açıklamaları İstanbul 'da askeri helikopter düşmesi - İstanbul Sağlık Müdürü Memişoğlu: - "(Helikopter düşmesi sonucu yaralanan askerin durumu) Yoğun bakıma alınıyor. Birkaç saat içinde ayrıntılı bilgi vereceğiz. Tabii yoğun bakımda, kritik durumu ama birkaç saat içinde size ayrıntılı bilgi vereceğiz. Ameliyattan çıkıyor şuan"İSTANBUL (AA) - İstanbul Sağlık İl Müdürü Kemal Memişoğlu, Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu yaralan Ö.Y.'nin durumuna ilişkin, "Yoğun bakıma alınıyor. Birkaç saat içinde ayrıntılı bilgi vereceğiz. Tabii yoğun bakımda, kritik durumu ama birkaç saat içinde size ayrıntılı bilgi vereceğiz. Ameliyattan çıkıyor şuan." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaralı askerin durumu hakkında bilgi almak için Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.Bakan Akar, yetkililerle görüştükten sonra hastanede bulunan şehit askerlerin yakınlarına başsağlığı diledi.Akar, açıklama yapmadan hastaneden ayrıldı.Sağlık İl Müdürü Memişoğlu, yaralı Ö.Y'nin ameliyattan çıktığını iade ederek, "Yoğun bakıma alınıyor. Birkaç saat içinde ayrıntılı bilgi vereceğiz. Tabii yoğun bakımda, kritik durumu ama birkaç saat içinde size ayrıntılı bilgi vereceğiz. Ameliyattan çıkıyor şuan." diye konuştu.
Askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

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