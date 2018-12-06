İstanbul’da asker uğurlamasında terör estiren maganda yakalandı İzle

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( İSTANBUL )- Maltepe’de trafikte “drift” yapan maganda yakalandı- Ehliyetine el konulan magandaya bin 2 lira ceza kesildi İSTANBUL



- Maltepe’de asker uğurlama konvoyunda kiralık otomobil ile trafikte onlarca aracın arasında “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak trafiği tehlikeye düşüren maganda sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan magandaya, bin 2 lira para cezası kesildi. Maltepe sahil Yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde asker uğurlaması yapan bir grup maganda, sahil yolunda trafikte “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, o anları bir de sosyal medyada yayınlamıştı. Kiralık araçla “drift” yapmış Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, magandanın kullandığı otomobilin kiralık olduğunu belirledi. Plakasından firmaya ulaşan polis, olayın yaşandığı günü tespit ederek aracı kiralayan kişinin İlkan T. (23) olduğunu belirledi. Bunun üzerine maganda polis ekipleri tarafından adresinde yakalandı. Ehliyetine el konuldu, para cezası kesildi Şubeye götürülen magandanın burada işlemleri yapıldı. İlkan T.’ye “trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan bin 2 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca magandanın ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Şubede işlemleri tamamlanan maganda, adli işlemleri yapılmak üzere Küçükyalı Polis Merkezine teslim edildi.

