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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da aralarında Dîvân-ı Hümâyun beratlarının da olduğu bin 512 parça tarihi eser ele geçirildi İzle

İstanbul’da aralarında Dîvân-ı Hümâyun beratlarının da olduğu bin 512 parça tarihi eser ele geçirildi İzle

Ele geçirilen tarihi eserlerin emniyetteki sergisi

Kaçak Akalan İslam Arkeoloji Padişah 

-Padişah kararlarının yerine getirilmesi amacıyla Divan katiplerine yazılan fermanlar
-Roma ve Bizans dönemlerine sikkeler
-Detaylar.

( İSTANBUL ) -- Aralarında padişah kararlarının yerine getirilmesi amacıyla Divan katiplerine yazılan fermanların da olduğu Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 512 parça tarihi eser ele geçirildi- Eserleri satmak istedikleri gerekçesiyle biri emekli müze görevlisi 3 kaçakçı yakalandı- Polis, aralarında padişah kararlarının yerine getirilmesi amacıyla Divan katiplerine yazılan fermanlar ile Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 512 parça tarihi eserin nereden ele geçirildiğini araştırıyor İSTANBUL

- İstanbul'da, aralarında padişah kararlarının yerine getirilmesi amacıyla Divan katiplerine yazılan fermanların da olduğu Dîvân-ı Hümâyun beratları ile Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 512 parça tarihi eser ele geçirildi. Bu eserleri satmak istedikleri gerekçesiyle biri emekli müze görevlisi 3 kaçakçı yakalandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser satmak istedikleri öğrenilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin teknik ve fiziki takibi ile istihbarat çalışmasının ardından İstanbul’un Üsküdar, Kadıköy, Avcılar, Beylikdüzü ve Ataşehir ilçelerinde şüphelilere ait ev ve işyerlerine baskın düzenlendi.
Operasyonda emekli eski bir müze çalışanı İ.Ç. ile S.C. ve H.M.K. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 10 adet çeşitli ebatlarda 18’inci yüzyıla ait padişah kararlarının yerine getirilmesi amacıyla Divan katiplerine yazılan fermanların da olduğu Dîvân-ı Hümâyun beratları, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı kültürlerini yansıtan bin 442 sikkeler, Helenistik döneme ait 36 adet obje, 5 adet İslami kültürüne ait mühür, 4 adet kil mühür ve 15 adet ok uçları, haç, figür ve bronz iğneden oluşan arkeolojik objeden oluşan 15 eser olmak üzere toplam bin 512 adet eser bulundu. Ele geçirilen tarihi eserler, muhafaza altına alınarak İstanbul Arkeoloji Müzelerine'ne teslim edileceği öğrenildi. Polisteki işlemleri tamamlanan biri eski bir müze çalışanı 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis, aralarında padişah kararlarının yerine getirilmesi amacıyla Divan katiplerine yazılan fermanlar ile Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 512 parça tarihi eserin nereden ele geçirildiğini araştırıyor. Öte yandan, Dîvân-ı Hümâyun, Osmanlı İmparatorluğu'nda en önemli yüksek karar organı olarak biliniyor. (SK- ÖY-
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