İstanbul’da alkollü sürücü dehşeti kamerada İzle

-Gencin beklemesi

-Araçların geçmesi

-Gencin yola adım atması

-Geriye doğru kaçması

-Aracın çarpması ve havalanması

--Cep telefonu-

-Gencin sedyeye alınması

--Aktüel kamera-

-Olay yeri

-Gencin yolun karşısına geçmek istediği yer

-Röportaj

-Genel ve Detay



( İSTANBUL -ÖZEL)- Beyoğlu’nda yolun karşısına geçmek isteyen 21 yaşındaki gence hafif ticari araç çarptı- Havalanıp aracın üstüne düşen genç 50 metre sürüklendi- Genç 20 gün sonra komadan çıktı İSTANBUL



- Sütlüce’de yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki gence, süratli bir şekilde seyreden alkollü sürücünün idaresindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak aracın üstüne düştükten sonra taklalar atarak 50 metre sürüklenen genç ağır şekilde yaralandı. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, 0.64 promil alkollü çıkan sürücü ifadesinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Olay, 5 Temmuz Cuma günü saat 22.30 sıralarında Beyoğlu Sütlüce İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kasap olan Sedat Yazıcıoğlu(26), Piri Paşa Mahallesi Hasköy Parkı’nda arkadaşı Samet Taburdemir ile birlikte alkol aldı. Burada bir süre eğlenen Yazıcıoğlu, arkadaşı Taburdemir ile birlikte patronunun 34 BK 4509 plakalı hafif ticari aracına binerek yola çıktı. İkili İmrahor Caddesi Kağıthane istikameti üzerinde seyrettiği esnada refüjde bekleyen 21 yaşındaki Mehmet Ali Eroğlu yola indi. Aracın süratli bir şekilde geldiğini son anda fark eden genç, refüje geri çıkmak istedi. Ancak hız kesmeyen Yazıcıoğlu’nun idaresindeki araç, sert bir şekilde Eroğlu’na çarptı. Havalanarak 50 metre sürüklenen genç ağır yaralandı Çarpmanın etkisiyle havalanan genç, aracın üstüne düşüp defalarca takla atarak 50 metre sürüklendikten sonra ağır bir şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Eroğlu’nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç refüjde araçların geçmesini bekliyor. Son aracın geçmesinin ardından yola inen gence, süratli bir şekilde gelen araç çarpıyor. Genç çarpmanın etkisiyle havalanıyor. Alkollü çıkan sürücüye bin 237 lira para cezası kesildi Sürücü Yazıcıoğlu ve arkadaşı Taburdemir kazadan yara almadan kurtulurken, araçta maddi meydana geldi. Kazanın ardından gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kazayla ilgili tutanak tuttu. Polis ekipleri tarafından muayenesi yapılan sürücü Yazıcıoğlu 0.64 promil alkollü çıktı. Trafik polisi tarafından sürücüye, “Hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmak” maddesinden bin 2 lira ve “Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek” maddesinden ise 235 lira idari para cezası kesildi. “Araç onu yukarıya attı cama düştü, tekrar çarpıp ışıklara uçtu” Kazayı gören Hayri Han, “Buradaydı tam karşıya geçeyim, geçmeyeyim derken araç vurdu. Araç onu yukarıya attı cama düştü tekrar çarpıp ışıklara uçtu. Durumu kötüydü, ağır yaralıydı. Ambulansla falan çağırdık, geldi yaşıyor mu bilmiyoruz. Gençti 21-22 yaşlarındaydı. Sürücünün alkollü olduğunu söylediler. Çok kötüydü, hatırlamak istemiyorum” dedi.

Sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı Yaya Eroğlu ise “Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamak” maddesinden kusurlu bulundu. İşlemlerin ardından sürücü Yazıcıoğlu gözaltına alınarak Haliç Polis Merkezine götürüldü. Burada adli işlemleri yapılan sürücü ertesi gün sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Genç 20 gün sonra komadan çıktı Öte yandan kaza nedeniyle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak ve hemen ameliyata alınan Mehmet Ali Eroğlu yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 20 gün boyunca hastanede tedavisi süren genç, yoğun bakım ünitesinden çıkartılarak normal odaya alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

