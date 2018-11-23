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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da alışveriş çılgınlığı

İstanbul’da alışveriş çılgınlığı

Avm’ye giren vatandaşlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Yarış Alışveriş Alışveriş Merkezi 


- İstanbul’da Marmarapark Alışveriş merkezinde yapılan yüksek oranda indirim izdihama yol açtı. AVM’nin açılış saatinde kapıda bekleyen vatandaşlar içeriye girebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. İstanbul’da Marmarapark Alışveriş Merkezinde yapılan yüksek oranda indirim nedeniyle vatandaşlar kapıda beklemeye başladı.
Sabahın ilk saatlerinde kapılarını açan alışveriş merkezine girmek için vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Yüksek oranda yapılan indirimler nedeniyle AVM girişinde izdiham oluştu. Vatandaşlar koşarak içeriye girmeye çalışırken, güvenlik görevlileri zor anlar yaşadı.
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