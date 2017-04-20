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20 Nisan 2017 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul'da 70 adrese FETÖ baskını Haberi

İstanbul'da 70 adrese FETÖ baskını Haberi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kent genelinde sabahın erken saatlerinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Emniyet Müdürlüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fetö Terör Örgütü 


Operasyon kapsamında ekipler, Üsküdar Acıbadem Mahallesi Yaprak Sokak'ta 4 katlı bir binaya girerek burada arama yaptı. Polis ekipleri belirlenen adreslerde aramalar gerçekleştirerek birçok kişiyi gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan yerleşkesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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