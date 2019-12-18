İstanbul'da 7 ilçede uyuşturucu operasyonu: 200 kilo uyuşturucu ele geçirildi

( İSTANBUL )- Operasyonlarda 110 zanlı gözaltına alındı İSTANBUL
- İstanbul'un 7 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 200 kilo uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 95 kilo 400 gram eroin, 77 kilo 500 gram metamfetamin, 100 bin ecstacy hap, 26 kilogram Afyon sakızı ve 840 gram kokain ele geçirildi. Bunlarla bağlantılı toplam 110 şüpheli gözaltına alındı.
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