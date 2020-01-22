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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da 7 bin 527 okul servis aracı denetlendi, 1 milyon 735 bin para cezası uygulandı

İstanbul'da 7 bin 527 okul servis aracı denetlendi, 1 milyon 735 bin para cezası uygulandı

valiliğin hazırladığı istatistik videosu

Sosyal Medya Okul Servisi Para Cezası Kullar Servis Aracı 

-genel detaylar

( İSTANBUL )- İstanbul Valiliği'nden okul servis araçlarının denetimi hakkında açıklama İSTANBUL

- İstanbul Valiliği, okul servis araçlarının denetimine ilişkin yaptığı açıklamada istatistikleri paylaştı. Yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 7 bin 527 araç denetlenerek 4 bin 267 araca 1 Milyon 735 bin 67 lira para cezası uygulandı" denildi. İstanbul Valiliği, okul servis araçlarının denetimine ilişkin bir açıklama yaparak istatistikleri paylaştı.Yapılan açıklamada, "İstanbul’da güvenlik, asayiş ve trafik kazalarının önlenmesi için Valiliğimizce yürütülen çalışmalar devam ediyor. İstanbul’da İl Emniyet ve İl Jandarma ekiplerince 2019 yılının Aralık ayında toplam 8 bin 995 okul servisi denetlendi. İstanbul’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bin 468 servis aracı denetlenerek; 56 araca, 12 bin 739 lira para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 7 bin 527 araç denetlenerek; 4 bin 267 araca 1 Milyon 735 bin 67 lira para cezası uygulandı. Denetimler, okul ulaşımının en güvenli ve sağlıklı şartlarda yapılmasını sağlamak için düzenli olarak devam edecek. Bu kapsamda tüm servis araçlarının her ay en az bir kez denetlenmesi amaçlanıyor" denildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yapılan istatistiği resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Çocuklarımız bizim en değerli varlığımız. Onların okullarına ve evlerine güvenli şekilde ulaşmaları için servis denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" notuyla paylaştı. (ÖY-
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