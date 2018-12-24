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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da 5 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi: 16 gözaltı Haberi

İstanbul’da 5 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi: 16 gözaltı Haberi

Güvenlik kamerası

Dizüstü Bilgisayar Hırsızlık Çetesi Polis Ekipleri Özel Harekat Polisleri Basın Mensupları 

-Hırsızlık anları
-Operasyon anı
-Şube çıkışı
-Sergi

( İSTANBUL )- Anadolu ve Avrupa yakasında 61 ev ve iş yerine girerek 5 milyon lira değerinde 11 otomobil ve malzemeler çalan çete çökertildi- Çetenin yaptığı hırsızlıklar kamerada- Çetenin vurgunu 3 ay içerisinde yaptığı ortaya çıktı- Operasyon sonrası hırsızlık olaylarının yarı yarıya azaldığı tespit edildi İSTANBUL - İstanbul’da Anadolu ve Avrupa yakasında 18 farklı ilçede 61 ev ve iş yerine girerek 5 milyon lira değerinde 11 otomobil ve çok sayıda malzeme çalan hırsızlık çetesi polis ekipleri tarafından çökertildi. Operasyonda 1’i çocuk 16 çete üyesi operasyonla gözaltına alındı. Çalınan araçlar ve malzemeler sahiplerine teslim edilirken operasyon anı kameralara yansıdı. İstanbul’da Anadolu ve Avrupa yakasındaki 18 ilçede, 61 ev ve iş yerinden hırsızlık olaylarının yaşanması ve şikayetlerin gelmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında polis, yaklaşık 3 ay içerisinde hırsızlık için girilen evlerden cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, elektrikli scooterlar ve kontak anahtarını alınarak 11 otomobilin çalındığını tespit etti. Olayların yaşandığı yerlerin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, aylarca fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. 5 milyon liralık vurgun yapmışlar Takiplerin sonucunda polis ekipleri, çetenin gruplar halinde sabaha karşı önceden belirledikleri ev ve iş yerlerine girdikleri ve yaklaşık 5 milyon lira vurgun yaptıkları belirlendi. Tespitlerin ve takiplerin tamamlanmasının ardından polis, operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen polis geçtiğimiz 21 Aralık tarihinde 1’i Mardin’de olmak üzere özel harekat polislerinin desteğiyle 18 farklı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda çok 1’i kadın 1’i çocuk olmak üzere 16 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Şükrü Y.’nin çete liderliğini yaptığı şüpheliler, şubeye götürülerek sorgulandı. Hırsızlık olayları yarı yarıya azaldı Öte yandan operasyon kapsamında şüphelilerin gözaltına alınması sonrası polisin yaptığı tespitlerde hırsızlık ihbarlarının yarı yarıya düşüş gösterdiği belirlendi. Öte yandan hırsızlık ve operasyon anı ise kameralara yansıdı. İfadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sevk edildiği esnada kadın çete üyesi Cansum Ş., polise bağırarak basın mensuplarının görüntü almaması için “Bırakın beni” diyerek direndi. Şüpheliler sevk edilmeden önce haklarında hazırlanan 45 adet dosyayı 6 polisin taşıması ise dikkat çekti. Ele geçirilen malzemeler ise şubede sergilendi.
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