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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da 5 ayrı saldırıyı gerçekleştiren PKK’lılara yardım ve yataklı yapan 7 kişi yakalandı

İstanbul’da 5 ayrı saldırıyı gerçekleştiren PKK’lılara yardım ve yataklı yapan 7 kişi yakalandı

Polis kamerasından operasyon anı

Ticari Taksi Silahlı Saldırı Polis Kamerası Terör Örgütü Yardım ve Yataklık 

-Özel harekat polislerinin evlere girmesi
-Arama tarafa faaliyetleri
-Ele geçirilen silah, mermi, örgütsel filama ve elektroşok cihazı
-Gözaltına alınan yardım ve yatakçı

( İSTANBUL )- Operasyonlarda askeri ve polis araçlarına yönelik saldırı gerçekleştiren örgüt üyeleri ile bağlantılı 7 şüpheli yakalandı İSTANBUL

- İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, askeri ve polis araçlarına yönelik saldırı gerçekleştiren örgüt üyeleri ile bağlantılı 7 şüpheli yakalandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’nın bir hücresi tarafından İstanbul’da çeşitli tarihlerde uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen 5 ayrı saldırıda 5 kişinin öldüğü, 1’i astsubay 8 kişinin yaralandığı olaylarla ilgili yeni bağlantılara ulaştı. Güvenlik güçlerince dün gece 7 ayrı ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda PKK tarafından 11 Aralık 2012 tarihinde Eyüpsultan ilçesinde bir askeri aracın geçişi sırasında yapılan silahlı saldırı, 27 Ocak 2016 tarihinde hakim ve savcıları taşıyan servis araçlarının güvenliğini saplayan polis otosuna yönelik saldırı, 2 Şubat 2016 tarihinde Eyüpsultan’da faaliyet gösteren bir derneğe yönelik saldırı, Sultangazi’de yol kapatma eylemi sırasında bir ticari taksi sürücüsünün öldürülmesi ile 1 Şubat 2016’da Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde bir kahvehaneye yönelik düzenlenen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 7 şüpheliyi belirledi. Yürütülen soruşturma kapsamında saldırlar ile ilgili yeni bağlantıları ortaya çıkaran emniyet güçleri, saldırı öncesi ve sonrasında teröristlere yardım ve yataklık eden ve örgütle bağlantıları tespit elden 7 zanlı, Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü. Teröristlere yardım ve yataklık yapan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 59 mermi, 1 polis kelepçesi, 1 adet elektroşok cihazı, 2 jop, 4 adet kama ve kılıç tarzı bıçak, bir miktar Hint keneviri ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.Öte yandan operasyon anı polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bölücü terör örgütü PKK'nın İstanbul'daki bir hücresi tarafından gerçekleştirilen saldırılarla ilgili daha önce 18 PKK'lı yakalanarak tutuklanmıştı.
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