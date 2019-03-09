İstanbul'da 351 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi İzle

-Şüphelilerin üst aramaları ve eşyalarının incelenmesi

-Evraklarında eksik olanların sınırdışı edilmek üzere gözaltına alınması

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( İSTANBUL )- 40 günde yapılan 4 ayrı uygulamada, 437 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerden 351’i hakkında sınır dışı kararı İSTANBUL



- İstanbul'da, yabancı uyruklu şahıslara yönelik yapılan uygulamalarda 437 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 351’i sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Suriye ve Irak uyruklu yabancıların yoğun olarak barındığı Fatih’te yabancı uyruklu şahıslara yönelik bir dizi denetimler gerçekleştirildi.

27 Ocak ile 7 Mart tarihleri arasında yabancı şahıslara yönelik geniş kapsamlı 4 ayrı uygulamada, şüpheli görülen 818 kişi arandı. Evraklarında eksiklik tespit edilen ya da durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu 437 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan oturma izni olmayan 351 yabancı uyruklu kişi,ifadelerinin alınmasının ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Evraklarında eksiklik bulunan ve oturma izni dolan 86 şüphelinin ise sorgusunun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, adli ve idari işlemlerin henüz bitmediği öğrenildi.

