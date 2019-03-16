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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da 300 bine yakın cinsel gücü artırıcı ilaç ele geçirildi İzle

İstanbul’da 300 bine yakın cinsel gücü artırıcı ilaç ele geçirildi İzle

Arama kararı ile işyerlerine giren polis ekipleri

Kol Saati Yurt Dışı Harekete Geç Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Ekiplerin çekiç ve keserle kilitli kapıyı açması
-İşyerlerinde yapılan aramalar
-Koli içindeki ilaçlar
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da üç ilçede 6 ayrı iş yerine yapılan baskınlarda yurda yasa dışı yollardan sokulan cinsel gücü artırıcı etkiye sahip 284 bin 962 adet hap, 405 tane cep telefonu ve bin 734 şişe parfüm ile 43 adet kol saati ele geçirildi. Alınan bilgiye göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Bağcılar ve Bayrampaşa’daki bazı iş yerlerinde cinsel gücü artırıcı ürün, kaçak parfüm ve kol saatleri ile kaçak cep telefonları bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında üç ilçede 6 iş yerini tespit eden ekipler, 27 Şubat’ta operasyonun düğmesine basarak eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda yurt dışından kaçak olarak getirildiği tespit edilen 284 bin 962 adet hap, 405 tane cep telefonu ve bin 734 şişe parfüm ile 43 adet kol saati ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahipleri oldukları ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı. Baskında bulunan ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, kaçakçı olduğu iddia edilen 7 kişi, “5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet” suçundan işlem gördü.
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