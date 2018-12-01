İstanbul’da 3 PKK’lı tutuklandı Haberi



- İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda yakalanan 23 kişiden 3’ü tutuklandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce ayrılıkçı terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması DGH’ya yönelik kent genelinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, örgütün sözde kuruluş tarihi sayılan 27 Kasım’da çeşitli saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Terörle Mücadele Şubesi’nde 4 gün süren gözaltı işlemlerinin ardından dün adliyeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı. 20 şüphelinin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

