Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da 3 PKK’lı tutuklandı Haberi

İstanbul’da 3 PKK’lı tutuklandı Haberi

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Adli Kontrol Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Saldırı Hazırlığı Saldırı 


- İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda yakalanan 23 kişiden 3’ü tutuklandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce ayrılıkçı terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması DGH’ya yönelik kent genelinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, örgütün sözde kuruluş tarihi sayılan 27 Kasım’da çeşitli saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Terörle Mücadele Şubesi’nde 4 gün süren gözaltı işlemlerinin ardından dün adliyeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı. 20 şüphelinin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı