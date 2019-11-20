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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da 25 milyonluk uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

İstanbul’da 25 milyonluk uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Yakalanan uyuşturucu maddelerden görüntü

Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Uluslararası Polis Ekipleri 

-Polisin operasyonundan görüntü
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik 10-19 Kasım'da operasyon düzenlendi.
3 aylık teknik takip sonucu düzenlenen operasyonda piyasa değeri 25 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurt dışından getirilen uyuşturucuyu piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. 3 aylık teknik takip sonucu Tuzla, Pendik, Büyükçekmece, Bakırköy ve Bayrampaşa’da 10-19 Kasım’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda adresler ve araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri 25 Milyon TL olan 320 kilo eroin, 141 kilo 100 gram skunk, 13 kilo 540 gram metamfetamin, 4 kilo 128 gram extacy hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.Operasyon anı kameradaNarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda polis ekiplerinin depoya baskın anı ekipler tarafından kaydedildi. Görüntülerde narkotik köpeği olan Bozo’nun zulalanmış olan uyuşturucu maddelerini bulduğu görülüyor.Operasyonda yakalanan H.K., M.K., M.Ç., H.A., F.K., M.M., S.E., ve İran Uyruklu Z.B.P. ile A.H.A emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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